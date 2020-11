Mon mariage de princesse, digne d'un conte de fées

Qui n'a pas rêvé d'un mariage digne d'une princesse ? Voici les conseils d'un organisateur de mariage en Occitanie qui veulent la peine d'être suivis :Par exemple, vous incarnerez à merveille une Cendrillon du 21è siècle grâce aux magnifiques robes signées Zélia sur la Terre comme au Ciel, qui revisitent avec brio, les robes de l’Ancien Régime.Vous pourrez même chausser des pantoufles de vair et vous parer d’un diadème.Votre cortège de mariage ne sera pas en reste : la créatrice Nathalie P., crée de véritables robes de princesses pour les petites filles. Elles sont tellement jolies que je me verrais bien le temps d’un songe, affublée d’une de ces robes. Un choix de matières simples, des couleurs douces et des détails soignés... rubans, broderies et dentelles... rose poudrée, bleu gris ou couleur violette... large jupon en guise de crinoline... on les croirait tout droit sorties de Cendrillon ou de la Belle au Bois Dormant, magique !Vous pouvez disposer dans le parc ou le jardin des longues tables recouvertes de simples nappes blanches des lits de repos en bois ou en fer forgé blanc et des canapés gonflables qui permettront à vos invités de s'asseoir tout au long de la réception.